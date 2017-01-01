Высшее руководство Боливии ушло в отставку

Вся полнота власти в стране перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес.

Президент и руководство Боливии ушли в отставку на фоне протестов

Вслед за президентом Боливии Эво Моралесом, вице-президентом Альваро Гарсиа-Линерой в отставку подали председатели обеих палат парламента страны и ряд других высокопоставленных чиновников. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на боливийские СМИ.

Отмечается, что 10 ноября государственные посты покинули большинство сторонников Моралеса, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие.

Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций - ред.) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси - столиц одноименных провинций.

При этом сообщения об отставках продолжают поступать.

На обеспечение правопорядка в городах Боливии выведены элитные подразделения полиции.

После отставки всего высшего руководства страны властные полномочия переходят ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес.

Ей предстоит провести чрезвычайную сессию парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки президента Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсии-Линеры, а также председателей обеих палат парламента.

Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов в стране президент Боливии объявил о своей отставке . Незадолго до этого вооруженные силы страны, а также оппозиция и профсоюзы призвали главу государства сложить полномочия.

Напомним, после президентских выборов в Боливии, победу на которых одержал действующий глава государства Эво Моралес, начались масштабные акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

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