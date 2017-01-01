На выборах в Испании победила соцпартия

Социалисты лидируют в голосовании, однако они не смогли набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.

И.о. премьера Испании Педро Санчес (в центре) празднует победу своей партии

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) победила на внеочередных всеобщих выборах после обработки 99% протоколов. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщило издание El Pais

Отметим, что ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.

Так, по данным Национальной избирательной комиссии, социалисты получат 120 мест из 350 в новом составе парламента.

Также в парламент проходят консервативная Народная партия (Partido Popular) с 88 мандатами, ультраправая партия Vox с 52 мандатами, левое объединение Подемос (Podemos) с 35 мандатами.

Партия Левые республиканцы Каталонии получит 13 мест в парламенте, а либералы из партии Граждане (Ciudadanos) - десять.

На прошлых выборах в апреле социалисты под руководством испанского премьера Педро Санчеса также одержали победу , но не смогли заручиться поддержкой большинства.

Переговоры о формировании коалиционного правительства завершились неудачей

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