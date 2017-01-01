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Премьер Польши заявил о безответственности Макрона

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Матеуш Моравецкий также раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства Северного потока-2.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности после его слов о том, что НАТО страдает от "смерти мозга". Об этом польский премьер заявил в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано 10 ноября.

Как подчеркнул Моравецкий, НАТО является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира". По его словам, проблемы НАТО связаны не с действиями США, а с отсутствием приверженности со стороны некоторых европейских членов.
 
"США всегда поддерживали Европу, и если бы не помощь США, Европа не освободилась бы от немецко-фашистской оккупации", - указал польский премьер.
 
Также он обратил внимание на участие французского бизнеса в проекте Северный поток-2.
 
"Как прямо говорят некоторые, Северный поток-2 - это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Это очень разочаровывающе, когда у такого проекта есть поддержка ключевых стран ЕС", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что Варшава приветствует сотрудничество "с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ".

По словам польского премьера, Европа не может "делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес альянса.

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Теги: Россия, Польша, ЕС, НАТО, Франция, Северный поток, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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