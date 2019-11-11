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Моралес заявил о попытке его ареста

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Объявивший об отставке президент Боливии сообщил, что у правоохранителей есть незаконный ордер на его арест.
Эво Моралес
Эво Моралес
 
Эво Моралес, ранее объявивший о своей отставке с поста президента Боливии, заявил, что его пытаются арестовать. Об этом политик написал в Twitter 11 ноября. 
 
"Сотрудник полиции публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер на мой арест. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона", - подчеркнул Моралес.
 
Ранее о намерении полиции задержать Моралеса сообщила министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо. Позже эту информацию подтвердил оппозиционер Луис Фернандо Камачо.
 
До этого полиция задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.
 
Напомним, в Боливии после президентских выборов, которые состоялись 20 октября, вспыхнули беспорядки. 
 
Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве во время голосования, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.
 
В воскресенье, 10 ноября, на фоне протестов президент назначил новые выборы, но затем объявил об уходе с поста. Позже ушло в отставку высшее руководство Боливии.
 
В последнем обращении, Моралес заявил, что бежать из страны не собирается. 

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Теги: Боливия, арест, отставка, Эво Моралес
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Источник: korrespondent.net

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