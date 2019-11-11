США следят за развитием событий в Боливии
США следят за развитием событий в Боливии и отставкой президента страны Эво Моралеса, призывая все стороны воздерживаться от насилия. Об этом в воскресенье, 10 ноября, заявил официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента, сообщает ТАСС.
"Мы следим за быстро развивающимися событиями в Боливии и отставкой президента Эво Моралеса, а также вице-президента Альваро Гарсии Линеры", - отметил чиновник.
По его словам, Вашингтон призывает Организацию американских государств отправить миссию в Боливию для наблюдения за новым избирательным процессом.
"Мы призываем всех воздерживаться от насилия в этот напряженный период, и мы продолжим работать с нашими международными партнерами для обеспечения того, чтобы демократия и конституционный порядок в Боливии сохранялись", - добавил представитель Госдепа.
Ранее руководство Кубы, Венесуэлы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее в Боливии госпереворотом и осудили происходящее.
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