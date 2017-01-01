В Румынии на выборах президента будет второй тур

За пост главы государства поборются действующий президент Румынии Клаус Йоханнис и экс-премьер страны Виорика Дэнчилэ.

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис согласно данным экзит-полов побеждает в первом туре выборов, которые прошли в воскресенье, 10 ноября.

Как следует из предварительных результатов, 60-летний политик набрал 39% голосов, чего не хватит для общей победы. 24 ноября должен состояться второй тур, в котором Йоханнис выступит против Виорики Дэнчилэ, представляющую Социал-демократическую партию (PSD) и до недавнего времени занимавшую пост главы правительства. Дэнчилэ набрала 22,5% голосов.

Йоханнис, являющийся беспартийным, а ранее представлявший Национал-либеральную партию (PNL), заявил, что приветствует результат выборов как явное голосование против партии PSD Дэнчилэ.

"Румыны никогда не голосовали так широко и четко против PSD. Для Румынии это означает огромный шаг вперед", – сказал Йоханнис. Он призвал граждан страны прийти на выборы 24 ноября, чтобы "наконец отодвинуть PSD в сторону". За час до закрытия избирательных участков явка избирателей составила 46,3%.

Дэнчилэ была премьер-министром Румынии с января 2018 года. Неделю назад она была снята с должности через вотум недоверия в парламенте. Ее преемником стал Людовик Орбан, председатель PNL, которая поддерживает Йоханниса.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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