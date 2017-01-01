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В Индии шесть детей умерли из-за неизвестной болезни

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Все случаи болезни зафиксированы в деревне Таманпалли, расположенной в округе Малкангири.
Медики пока не смогли установить причину болезни
Медики пока не смогли установить причину болезни
NDTV

На востоке Индии в штате Одиша по меньшей мере шесть детей в возрасте от полугода до четырех лет умерли и еще семь госпитализированы за последние две недели из-за неизвестного заболевания. Об этом сообщает телеканал NDTV в понедельник, 11 ноября.

Отмечается, что все случаи болезни зафиксированы в деревне Таманпалли, расположенной в округе Малкангири.

У госпитализированных высокая температура, кашель, тошнота и рвота. Местные медики пока не смогли установить причину болезни.

Как сообщает телеканал, образцы крови заболевших отправлены в столицу штата город Бхубанесвар на исследование. Региональные власти направили в деревню группу медиков для помощи местным врачам.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка энцефалита. Тогда скончались не менее 103 детей, в больницы госпитализировали еще 200 человек, большинство из которых дети младше 10 лет.

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Теги: дети, смерть, Индия, медики, заболевание, болезнь, заболевания
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Источник: korrespondent.net

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