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Мексика предложила убежище экс-президенту Боливии

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В МИД Мексики считают происходящие события в Боливии "военной операцией" и "переворотом".
Эво Моралеса ждут в Мексике
Эво Моралеса ждут в Мексике

Мексика готова предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард в своем Twitter в понедельник, 11 ноября.

"В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу", – написал Эбрард.

До этого он опубликовал сообщение, в котором назвал происходящее в Боливии "военной операцией", которую Мексика отвергает.

"Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет", – добавил он.

Накануне стало известно, что из-за массовых протестов в Боливии президент Эво Моралес объявил о своей отставке. Также ушло в отставку все высшее руководство страны.

Все властные полномочия переходят ко второму зампредседателя сената Боливии Жанин Аньес. Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы.

Напомним, протесты в Боливии начались после президентских выборов, победу на которых в первом туре одержал Моралес. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

После этого вооруженные силы страны, а также оппозиция и профсоюзы призвали главу государства сложить полномочия.

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Теги: президент, протесты, Мексика, Боливия, убежище, Эво Моралес, Политическое убежище
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Источник: korrespondent.net

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