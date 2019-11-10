Во Франции изъяли почти 700 кило кокаина

В порту Гавра полиция обнаружила два подозрительных контейнера и задержала троих человек с оружием.

Во Франции сотрудники полиции конфисковали в Гавре на севере страны 680 килограммов кокаина, который был доставлен из Бразилии. Об этом накануне сообщило издание Sudinfo.be.

Отмечается, что операцию по изъятию наркотиков провело Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при поддержке бразильских правоохранителей. Благодаря созданной системе видеонаблюдения в порту Гавра полиция обнаружила два подозрительных контейнера, в которых содержались пакеты с кокаином.

Трое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков помещены под стражу. В квартире одного из них в Гавре были обнаружены автомат Калашникова, несколько пистолетов и боеприпасы.

По официальным данным, в 2018 году власти Франции изъяли около 15 т кокаина. Порт Гавра в последние годы стал одним из главных центров на пути наркотрафика во Франции. В 2017 году на его территории было конфисковано около 3,5 т кокаина (из 17,5 т на территории всей Франции).

Ранее сообщалось, что на побережье Франции выбросило 150 килограммов кокаина. В полиции считают, что наркотики попали в воду с перевозившей их яхты, которая затонула в шторм.

Также стало известно, что во Франции девять украинцев получили тюремные сроки за перевозку кокаина.

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