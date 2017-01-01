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У Трампа предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400

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Если Анкара не отменит покупку российских С-400, вероятно, будут применены санкции, сообщил Роберт О'Брайен.
В США предупредили Турцию о санкциях за покупку С-400 в России
В США предупредили Турцию о санкциях за покупку С-400 в России

США могут ввести санкции против Турции в связи с соглашением о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS News.

"Если Турция не отменит покупку С-400, вероятно, будут применены санкции ... В НАТО нет места для С-400. В НАТО нет места для крупных российских военных закупок", - сказал О'Брайен.

По его словам, Трамп "очень четко" передаст это мнение президенту Турции Реджепу Эрдогану во время их встречи 13 ноября в Вашингтоне. Оба президента планируют совместную пресс-конференцию в среду днем.

По словам советника Трампа, если Турция не откажется от российской системы, она, скорее всего, столкнется с санкциями США, поддержанными двухпартийным большинством в Конгрессе.

О'Брайен напомнил о принятом Конгрессом в 2017 году закон CAATSA (О противодействии противникам Америки с помощью санкций), который касается санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. CAATSA также требует от других стран не вести дела с этими тремя государствами.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

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Теги: Россия, США, Турция, санкции, С-400
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Источник: korrespondent.net

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