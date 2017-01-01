В РФ задержали пассажирский поезд Москва-Киев

В Брянской области задержали поезд Москва-Киев из-за задымления локомотива. Бригада остановила состав и отцепила локомотив от вагонов.

Пассажирский поезд Москва - Киев был задержан в Брянской области из-за задымления локомотива, сообщает в понедельник, 11 ноября, Московская железная дорога.

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Информация о происшествии поступила в МЖД в 4.25 мск 11 ноября.

“На станции Алтухово в Брянском регионе Московской железной дороги произошла незапланированная остановка пассажирского поезда №5 Москва – Киев. Это связано с задымлением локомотива“, - говорится в сообщении.

По данным МЖД, локомотивная бригада остановила состав и отцепила локомотив от вагонов.

“Для обеспечения безопасности пассажиров и ликвидации задымления направлены городские пожарные расчеты и пожарный поезд со станции Брянск. Пассажирский поезд задерживается в пути следования предварительно на три часа“, - информирует МЖД.

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По ее данным, на движение других поездов происшествие не повлияло.

Напомним, в Пакистане взорвался и загорелся пассажирский поезд. Сообщалось о 73 погибших.

А под Винницей на ходу загорелась электричка. Причиной стало загорание проводки.

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