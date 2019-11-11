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Появилось видео, как историк Соколов избавлялся от тела любовницы

Комментариев: 6
В деле о жестоком убийстве любовницы российского историка появились детали.
Появилось жуткое видео по делу историка Соколова
Появилось жуткое видео по делу историка Соколова
скриншот видео

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В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов в тот момент, когда он пытался избавиться от расчлененной им любовницы - 24-летней Анастасии Ещенко.

На видео видно, как Соколов бросает пакеты с фрагментами тела своей молодой любовницы, которую он убил и расчленил, в реку Мойка. После этого мужчина еще на протяжении нескольких минут стоял на месте, убеждаясь, что выброшенные им останки утонули.

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Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

 

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Теги: Соколов, убийство, историк, РФ
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Комментариев (7)
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Woodbrother    11.11.2019, 13:18
Оценка:  0
Woodbrother
Доцент Соколов был российским ученым и трупы в воде он топил.
Пилой на дому расчленял он студенток, работу свою он любил.
ВыВсеВрети    11.11.2019, 13:07
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
их нравы!....
mafiя    11.11.2019, 13:01
Оценка:  +2
mafiя
идиет- как можно с моста в городе такое делать?Камерами город напичкан.Да и студенту юрфака понятно, что сразу раскручивать любовника надо.
МаксимУм    11.11.2019, 12:49
Оценка:  +4
МаксимУм
Раисся...
Антибес    11.11.2019, 12:15
Оценка:  -4
Антибес
Давно известно что всё зло в этом мире от наличия баб и недостатка"бабок".
Путин_xyйло    11.11.2019, 12:37
Оценка:  +4
Путин_xyйло
От лишней хромосомы!
Глод    11.11.2019, 12:09
Оценка:  +3
Глод
Довела мужика.
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