Появилось видео, как историк Соколов избавлялся от тела любовницы

В деле о жестоком убийстве любовницы российского историка появились детали.

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В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов в тот момент, когда он пытался избавиться от расчлененной им любовницы - 24-летней Анастасии Ещенко.

На видео видно, как Соколов бросает пакеты с фрагментами тела своей молодой любовницы, которую он убил и расчленил, в реку Мойка. После этого мужчина еще на протяжении нескольких минут стоял на месте, убеждаясь, что выброшенные им останки утонули.

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Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

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