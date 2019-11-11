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Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы на год

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ЕС считает ответственными участников "черного списка" за нарушения прав человека в Венесуэле.
Санкции ЕС будут действовать до 14 ноября 2020 года
Санкции ЕС будут действовать до 14 ноября 2020 года
AP

Совет Евросоюза продлил на год санкции против Венесуэлы. Как сообщается на сайте Совета ЕС, решение об этом было принято на заседании министров иностранных дел стран-членов в понедельник, 11 ноября.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год – до 14 ноября 2020 года", – говорится в итоговом заявлении.

Санкции в отношении Венесуэлы включают запрет на поставки в страну оружия и полицейского оборудования, а также "черный список" на 25 физлиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Европы.

Всех их ЕС считает ответственными за "нарушения прав человека и верховенства закона в Венесуэле".

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

США расширили санкционный список по Венесуэле

Власть Гуайдо признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Россия, Китай и Мексика поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

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Теги: Европа, ЕС, Евросоюз, Венесуэла, санкции, Евросовет, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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