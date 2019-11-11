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В Москве 36-летняя женщина выбросилась из окна с двумя детьми

Комментариев: 4
В сети показали видео с места трагедии.
Семья Соколовых
Семья Соколовых
mash.ru

В российской столице произошло жуткое самоубийство матери и ее детей. Сообщается, что 36-летняя женщина выбросилась из окна 9 этажа многоквартирного дома вместе со своими двумя детьми. 

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Об этом новостной интернет-проект Mash.

По предварительной информации, жуткое происшествие случилось сегодня, 11 ноября, примерно в 08:50 в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы.

Установлены личности женщины и ее двух детей. Сообщается, что это 26-летняя Людмила Соколова. Женщина и ее младшая дочь Анна, которой было всего 9 месяцев, погибли на месте. Старший сын женщины Дмитрий выжил, он в реанимации. Его состояние врачи называют тяжелым.

Выжил только мальчик
Выжил только мальчик
mash.ru

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Известны некоторые детали трагедии. Сегодня отец семейства по имени Виталий, как обычно, пошел на работу. Его жена вызвала скорую помощь. Она пожаловалась на недомогание дочки Ани, снижение у ребенка аппетита и общую вялость. Между тем, врачам дверь уже никто не открыл. По неизвестным причинам Соколова решила выпрыгнуть из окна с детьми. Она оставила предсмертную записку с просьбой не сажать мужа в тюрьму за ее поступок. 

Также известно, что Виталий находится в состоянии шока, им занимаются врачи.  

На данный момент на месте трагедии работают оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.

Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

 

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Теги: убийство, Соколова мать, дети, самоубийство
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Комментариев (5)
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ВыВсеВрети    11.11.2019, 13:03
Оценка:  0
ВыВсеВрети
их нравы!...
МаксимУм    11.11.2019, 12:52
Оценка:  0
МаксимУм
Опять раисся...
LERMI_    11.11.2019, 13:17
Оценка:  0
LERMI_
Мені не дуже подобаються росіяни, можна навіть сказати що неподобаються взагалі, проте я вважаю, що під такими новинами, ми не маємо права їх підколювати чи насміхатися з них, смерть дітей це велике горе в незалежності від країни їх походження!
Антибес    11.11.2019, 12:51
Оценка:  -3
Антибес
В России ежегодно происходят тысячи самоубийств.Про каждое писать будете?Или лучше про самоубийства наших"нерабов"будете почаще писать,которые всё чаще уходят из жизни при помощи боевого огнестрельного оружия и боевых гранат?
ВыВсеВрети    11.11.2019, 13:04
Оценка:  0
ВыВсеВрети
статья о не рабах на росии!....
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