В Москве 36-летняя женщина выбросилась из окна с двумя детьми

В сети показали видео с места трагедии.

В российской столице произошло жуткое самоубийство матери и ее детей. Сообщается, что 36-летняя женщина выбросилась из окна 9 этажа многоквартирного дома вместе со своими двумя детьми.

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Об этом новостной интернет-проект Mash.

По предварительной информации, жуткое происшествие случилось сегодня, 11 ноября, примерно в 08:50 в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы.

Установлены личности женщины и ее двух детей. Сообщается, что это 26-летняя Людмила Соколова. Женщина и ее младшая дочь Анна, которой было всего 9 месяцев, погибли на месте. Старший сын женщины Дмитрий выжил, он в реанимации. Его состояние врачи называют тяжелым.

Выжил только мальчик mash.ru

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Известны некоторые детали трагедии. Сегодня отец семейства по имени Виталий, как обычно, пошел на работу. Его жена вызвала скорую помощь. Она пожаловалась на недомогание дочки Ани, снижение у ребенка аппетита и общую вялость. Между тем, врачам дверь уже никто не открыл. По неизвестным причинам Соколова решила выпрыгнуть из окна с детьми. Она оставила предсмертную записку с просьбой не сажать мужа в тюрьму за ее поступок.

Также известно, что Виталий находится в состоянии шока, им занимаются врачи.

На данный момент на месте трагедии работают оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.

Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

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