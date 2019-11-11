Создан первый полностью электрический самолет

NASA продемонстрировало в Калифорнии свой небольшой самолет X-57 Maxwell, который разрабатывало с 2015 года.

NASA создала первый полностью электрический самолет в целях борьбы с загрязнением атмосферы, сообщает NHK.

Как известно, авиапромышленность старается уменьшить выбросы самолетами двуокиси углерода для борьбы с изменением климата.

“Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало в Калифорнии свой небольшой самолет X-57 Maxwell, который разрабатывало с 2015 года”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Х-57 базируется на 4-местном самолете и имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле. Их приводят в движение электромоторы, питаемые литий-ионными батареями разработки NASA.

При взлетах и посадках будут работать все пропеллеры, а в полете будут задействованы только более крупные пропеллеры на концах крыльев.

Напомним, компания Lexus презентовала на автосалоне в Токио прототип электромобиля будущего LF-30 Electrified.

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