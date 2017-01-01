В Австралии ввели чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров

В штате Новый Южный Уэльс сгорело 970 000 гектаров земли и 150 домов, а в Квинсленде пламя разрушило уже 9 домов.

В Австралии в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофических лесных пожаров, сообщает 11 ноября BBC.

"Два австралийские штаты объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, которые стали" катастрофической "угрозой для многолюдного региона на востоке страны", - говорится в сообщении.

В штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд зафиксировано 120 пожаров. Стало известно о 3 погибших и тысячи эвакуированных.

По словам местных чиновников, во вторник опасность может добраться Сиднея - крупнейшего города в Австралии.

Отмечается, что в штате Новый Южный Уэльс сгорело 970 000 гектаров земли и 150 домов, а в Квинсленде пламя разрушило уже 9 домов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил соболезнования и поддержку родственникам погибших.

Напомним, эвакуация людей была проведена в субботу на территории киностудии Warner Brothers на северо-востоку от Лос-Анджелеса (Калифорния) из-за природного пожара.

Ранее власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.

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