ЕБРР и Всемирный банк поддерживают запуск рынка земли в Украине

Во Всемирном банке считают, что открытие рынка земель повысит уровень жизни украинцев путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны.

ЕБРР и Всемирный банк за рынок земли в Украине

Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк поддерживают открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине, о чем стало известно из официальных источников финучреждений.

“Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которая стимулирует коррупцию, хватило всем - пришло время земельной реформы”, - говорится в сообщении.

ЕБРР также выразил поддержку земельной реформе в Украине.

“Хотелось бы подчеркнуть, что ЕБРР поддерживает земельную реформу в Украине. Мы крупнейший финансист с/х проектов и прекрасно понимаем ее важность… Мы за осмысленные и качественные реформы”, - написал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook.

Кроме того, во Всемирном банке считают, что открытие рынка земель повысит уровень жизни украинцев путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны.

“Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую прибыль за свой ценный актив”, - говорится в сообщении.

Напомним, в нескольких областях Украины в понедельник, 11 ноября, проходят акции протеста аграриев против земельной реформы.

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