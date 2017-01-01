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ЕБРР и Всемирный банк поддерживают запуск рынка земли в Украине

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Во Всемирном банке считают, что открытие рынка земель повысит уровень жизни украинцев путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны.
ЕБРР и Всемирный банк за рынок земли в Украине
ЕБРР и Всемирный банк за рынок земли в Украине
Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк поддерживают открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине, о чем стало известно из официальных источников финучреждений.
 
“Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которая стимулирует коррупцию, хватило всем - пришло время земельной реформы”, - говорится в сообщении.
 
ЕБРР также выразил поддержку земельной реформе в Украине. 
 
“Хотелось бы подчеркнуть, что ЕБРР поддерживает земельную реформу в Украине. Мы крупнейший финансист с/х проектов и прекрасно понимаем ее важность… Мы за осмысленные и качественные реформы”, - написал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook. 
 
Кроме того, во Всемирном банке считают, что открытие рынка земель повысит уровень жизни украинцев путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны. 
 
“Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую прибыль за свой ценный актив”, - говорится в сообщении. 
 
Напомним, в нескольких областях Украины в понедельник, 11 ноября, проходят акции протеста аграриев против земельной реформы.
 
Ранее сообщалось, что 30 октября у стен Верховной Рады против открытия рынка земли протестовали тысячи представителей Всеукраинского аграрного совета.

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Теги: Всемирный банк, ЕБРР, мораторий, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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