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Убийца заявил, что отбыл пожизненное, поскольку “ненадолго умер”

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Судьи не оценили аргумент заключенного.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В США 66-летний пожизненно заключенный за убийство Беньямин Шрайбер заявил, что уже отбыл срок своего наказания, поскольку в тюрьме пережил клиническую смерть, в результате которой его сердце временно перестало биться. 

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Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мужчина считает, что он “ненадолго умер”, а значит у него началась новая жизнь. На этом основании он подал прошение об освобождении. Между тем, судьи окружного суда  посчитали его доводы неубедительными, хотя и отметили их оригинальность. 

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Сообщается, что в 1996 году Шрайбер убил человека и начал отбывать пожизненное наказание в тюрьме штата Айова. В 2015 году у него начался сепсис. К счастью врачам удалось реанимировать заключенного в госпитале. После этого мужчина начал утверждать, что врачи спасли ему жизнь против его воли и технически он должен быть освобожден, поскольку его сердце не билось какой-то период времени.

Судьи отметили, что приговор потеряет силу только в том случае, если врачи констатируют смерть заключенного.

Напомним, в Москве 36-летняя женщина выбросилась из окна с двумя детьми. В сети показали видео с места трагедии.

 

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Теги: убийца, США, пожизненное наказание, клиническая смерть, курьез
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