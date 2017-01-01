Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Признание Косова отменили уже 16 стран

Комментариев: 0
Гана приняла решение об отзыве признания Косова, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным.
Признание независимости Косово отозвали 16 стран
Признание независимости Косово отозвали 16 стран

Гана, республика на западе Африки, отозвала признание Косова, став 16 государством, принявшим подобное решение за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает в понедельник, 11 ноября, РТС.

"Это самая большая страна, которая так сделала, с населением в 30 миллионов, в три раза больше, чем Сербия. Гана также была традиционным другом Югославии", - сказал Дачич.

По словам министра, письмо из Ганы об отзыве признания Косова поступило в МИД Сербии в выходные.

"Во втором предложении сказано, что Гана приняла решение об отзыве признания Косова, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным, и это было нарушением Хельсинской хартии и резолюции (Совета Безопасности ООН) 1244, и они будут уважать результаты диалога", - сказал Дачич, имея в виду диалог об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной.

Он отметил, что переговоры с Ганой продолжались довольно долго и проходили на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что независимость Косово отказались признавать 15 стран. Африканское государство Того стало 15 страной.

Также в июне стало известно, что Сербия готова к вторжению в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Косово, Сербия, День Независимости, Гана, международное признание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь