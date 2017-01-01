Признание Косова отменили уже 16 стран

Гана приняла решение об отзыве признания Косова, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным.

Гана, республика на западе Африки, отозвала признание Косова, став 16 государством, принявшим подобное решение за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает в понедельник, 11 ноября, РТС.

"Это самая большая страна, которая так сделала, с населением в 30 миллионов, в три раза больше, чем Сербия. Гана также была традиционным другом Югославии", - сказал Дачич.

По словам министра, письмо из Ганы об отзыве признания Косова поступило в МИД Сербии в выходные.

"Во втором предложении сказано, что Гана приняла решение об отзыве признания Косова, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным, и это было нарушением Хельсинской хартии и резолюции (Совета Безопасности ООН) 1244, и они будут уважать результаты диалога", - сказал Дачич, имея в виду диалог об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной.

Он отметил, что переговоры с Ганой продолжались довольно долго и проходили на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что независимость Косово отказались признавать 15 стран. Африканское государство Того стало 15 страной.

Также в июне стало известно, что Сербия готова к вторжению в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.

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