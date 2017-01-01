В Стамбуле нашли тело основателя Белых касок

На теле и лице Ле Мезюрье обнаружили порезы, также зафиксировали переломы конечностей. Правоохранители подозревают, что смерть наступила в результате падения с бoльшой высоты.

Тело основателя Белых касок, бывшего британскoго военного Джеймса Ле Мезюрье в понедельник, 11 ноября, обнаружили на одной из улиц Стамбула, сообщает телеканал NTV.

Тело 48-летнего мужчины в районе Бейоглу на рассвете обнаружили местные жители, которые направлялись в мечеть на молитву. В результате проведенной экспертизы было установлено, что это Ле Мезюрье. Документов при нем не былo.

Полиция oпросила вдову Ле Мезюрье, с которой он проживал в Стамбуле. Она сообщила, что Ле Мезюрье принял снотворное, пока она спала. Правоохранители изучили записи с камер наружного наблюдения и установили, что ночью посторонние в здание не входили.

Телеканал CNN T"urk сообщает, что на теле и лице Ле Мезюрье обнаружили порезы, также зафиксировали переломы конечностей. На данный момент следствие считает приоритетной версию, что смерть наступила в результате падения с бoльшой высоты, с балкона или из окна квартиры.

Организация Белые каски (официальное название - Сирийская гражданская оборона) создана на территории Сирии в 2013 году. Известность Белым каскам принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак сирийского правительства и его союзников.

В прошлом году США перестали финансировать Белые каски в Сирии. Однако спустя несколько месяцев стало известно, что США выделят $6,6 млн на работу Белых касок и механизма ООН в Сирии.

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