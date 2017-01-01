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Во Франции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

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В результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома.
Три человека пострадали
Три человека пострадали
Flickr/ Matt Katzenberger
На юго-востоке Франции близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 11 ноября BFMTV.
 
Явление зафиксировали в 11.53 по местному времени. Толчки ощущались даже вблизи Лиона.
 
Как сообщили в префектуре Ардеш, в результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома.
 
Спасатели департамента Дром сообщили о десятках вызовов от напуганных граждан в связи с землетрясением.
 
Напомним, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Восточный Азербайджан в северо-западной части Ирана. Не менее трех человек погибли, еще 20 пострадали.
 
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины

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Теги: Иран, Франция, Землетрясения, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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