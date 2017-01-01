Во Франции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

В результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома.

На юго-востоке Франции близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 11 ноября BFMTV.

Явление зафиксировали в 11.53 по местному времени. Толчки ощущались даже вблизи Лиона.

Как сообщили в префектуре Ардеш, в результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома.

Спасатели департамента Дром сообщили о десятках вызовов от напуганных граждан в связи с землетрясением.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet