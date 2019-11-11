Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров: Зеленскому мешают "неонацисты"

Комментариев: 13
По словам Лаврова, "неонацисты" сегодня "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".
Глава российского МИД
Глава российского МИД
Getty Images

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, кто мешает президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, это “неонацисты“. Об этом он заявил во время разговора с выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов, пишут россми.

Читай также: Лавров возмущен блокированием российского ТВ в Украине

“Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма в Украине. В Европе тоже такие тенденции есть. В Украине неонацисты просто правят бал“, - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина подписала “формулу Штайнмайера” с боевиками

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: сергей лавров, Владимир Зеленский, неонацисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    11.11.2019, 17:41
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Плохому танцору .... Да он больше пианист, чем танцор.
Woodbrother    11.11.2019, 17:41
Оценка:  +2
Woodbrother
И первый неонацист, который мешает ЗЕ - сам лавров.
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 17:39
Оценка:  -5
WTF2_eбy_в_рот
что, блядво срагульское, опять eбaльники поганые раззявили? всех вас под корень до 5 колена, чтоб даже запаха вашего не осталось, твари фашистские!
ВосставшийИзБана    11.11.2019, 17:46
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Плохо кончишь.
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 17:51
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
на вас я всегда ХОРОШО кончаю))))))))
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 17:53
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
и вас тоже))))))))))
LERMI_    11.11.2019, 17:48
Оценка:  0
LERMI_
100% точніше про під.арососіян навіть я не виразився б
BROKER666    11.11.2019, 17:13
Оценка:  +4
BROKER666
самокритичная коняка...
WTF2wtf    11.11.2019, 17:11
Оценка:  +4
WTF2wtf
Путинские неонацисты в Крыму, в Донецке, в Луганске ... все это боевое путинское говно из россии, которое начало и ведет эту путинскую войну против Украины (((
DmitriyMakarov    11.11.2019, 17:41
Оценка:  -2
DmitriyMakarov
Не пропускай уколы, а то Путин начнет приходить к тебе по ночам и ссать под тебя!
WTF2wtf    11.11.2019, 17:50
Оценка:  -1
WTF2wtf
Даун упоротый, хавай молча инфодерьмо про танки из шахт ...
Путин_xyйло    11.11.2019, 17:08
Оценка:  +5
Путин_xyйло
"Неонацисты" в Украине и их главком - В.В.Xyйло!
LERMI_    11.11.2019, 17:04
Оценка:  +1
LERMI_
НАЦІОНАЛІСТИ - це єдине, що здержує клоуна від здачі України!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь