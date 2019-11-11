Лавров: Зеленскому мешают "неонацисты"

По словам Лаврова, "неонацисты" сегодня "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, кто мешает президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, это “неонацисты“. Об этом он заявил во время разговора с выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов, пишут россми.

Читай также: Лавров возмущен блокированием российского ТВ в Украине

“Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма в Украине. В Европе тоже такие тенденции есть. В Украине неонацисты просто правят бал“, - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина подписала “формулу Штайнмайера” с боевиками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram