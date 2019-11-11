Лавров: Зеленскому мешают "неонацисты"
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, кто мешает президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, это “неонацисты“. Об этом он заявил во время разговора с выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов, пишут россми.
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“Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма в Украине. В Европе тоже такие тенденции есть. В Украине неонацисты просто правят бал“, - заявил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Украина подписала “формулу Штайнмайера” с боевиками.
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