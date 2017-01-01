Многодетная мать родила близнецов на 23 неделе беременности. Их вес не достигал 500 грамм.

В Британии родились самые маленькие в мире близнецы thesun.co.uk

В Великобритании родились наименьшие в мире близнецы. Об этом сообщает The Sun.

О проблемах с беременностью 32-летняя Талия Китс из английского города Троубридж узнала на четвертом месяце. Женщину отговаривали от родов, но она отказалась прерывать беременность.

У британки преждевременно отошли воды на 23-й неделе беременности. Она естественным путем родила мальчика, которого назвали Джо. Его вес составил всего 429 граммов. Его 403-граммового брата Эшли достали с помощью кесарева сечения.

Cмотрите фотогалерею: Британка родила наименьших в мире близнецов

Несколько месяцев близнецы находились в отделении интенсивной терапии. Оба мальчика родились с хронической болезнью легких они пока не обходятся без кислородных масок.

Мать самых маленьких в мире близнецов говори, что мальчики только недавно начали улыбаться и смеяться.

Ранее в Индии 75-летняя женщина родила от 80-летнего мужа. Также Корреспондент писал о том, что в Австралии девушка узнала о беременности в день родов.

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