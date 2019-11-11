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WhatsApp начал массовую блокировку пользователей

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Официальной причиной баннов юзеров является участие пользователей в группах со "злонамеренными» названиями".
WhatsApp начал блокировку пользователей публичных чатов
WhatsApp начал блокировку пользователей публичных чатов

Мессенджер WhatsApp проводит массовые блокировки пользователей. Об этом сообщает Gizchina.

Юзеры сообщают о том, что их забанили без возможности возобновить пользование программой.

Согласно официальному комментарию представителей WhatsApp, все пользователи состояли в группах со "злонамеренными" названиями и нарушили правила сервиса.

Попасть под банн можно изменив название публичной группы на такое, которое считается администраторами WhatsApp "плохим".

Чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, придется использовать новый телефонный номер.

Ранее сообщалось, что через WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран. Также Корреспондент писал о том, что был обнаружен новый способ взлома аккаунта в Instagram.

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Теги: пользователи, нарушения, блокировка, WhatsApp, WhatsApp Messenger, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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