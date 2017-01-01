Помпео: При Обаме США давали Украине одеяла, мы - оружие

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, тогда как при Бараке Обаме в Киев отправляли одеяла. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV .

"Нынешний президент также хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация со своей политикой в отношении Украины", - сказал Помпео.

Также Помпео прокомментировал ситуацию вокруг процедуры импичмента Трамп.

"Мы были предельно ясны. Мы хотели сделать так, чтобы масштабы коррупции, которая существует в Украине слишком долго, были сокращены, и президент Зеленский имел возможность это сделать", - сказал госсекретарь.

Ранее Помпео назвал приоритеты администрации Трампа в политике относительно Украины.