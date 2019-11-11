Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в "нормандском формате"

Также стороны поднимали вопрос транзита российского газа через Украину.

Встреча Меркель и Путина в 2012 году wikipedia.org

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Канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин в понедельник, 11 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к проведению саммита в нормандском формате. Сообщения о звонке размещены на сайтах немецкого правительства и российского президента.

Согласно размещенной официальной информации, Владимиру Путину позвонила Ангела Меркель.

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В центре внимания разговора была подготовка к саммиту в нормандском формате по восточной Украине, - отчитались на сайте немецкого правительства.

В Кремле со своей стороны заявили, что в ходе разговора было “подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в “нормандской четверке“, в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате“.

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Кремль отдельно отчитался об обсуждении “формулы Штайнмайера“ и разведения вооруженных сил и средств на пилотных участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начале этого процесса в селе Петровское. Российская сторона заявила также о “подчеркнутой необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины“ во время разговора. Впрочем, позиция немецкой стороны по этому вопросу не известна, поскольку в сообщении немецкого правительства об этом речь не идет.

Обе стороны также заявили, что обсудили будущее транзита российского газа через Украину.

Напомним, даты “нормандского саммита“ по-прежнему нет. В Кремле говорят, что она будет известна после разведения сил на Донбассе.

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