Трамп заявил, что враги США "в страхе бегут"

Дональд Трамп обратился к американским военнослужащим в День ветеранов в США и подчеркнул, что выступающие против США не могут противостоять мощи страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не в силах противостоять США. Об этом он сказал на церемонии в Мэдисон-сквере в Нью-Йорке по случаю Дня ветеранов в США, передает ТАСС в понедельник, 11 ноября.

Высказывание прозвучало во время выступления Трампа перед группой военнослужащих, участвовавших во второй мировой войне, войне в Корее, войне во Вьетнаме, войне в Персидском заливе и в Ираке.

"Те, кто выступают против нас, не имеют никаких шансов против праведной мощи американских вооруженных сил", - заявил он, сославшись на операцию по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"Всего несколько недель назад военнослужащие американских спецподразделений проникли в убежище террористов и призвали к ответу террориста номер один в мире. Благодаря американским солдатам аль-Багдади убит, его заместитель убит, и мы нацелились на третьего человека в системе их командования. Их правлению, основанному на терроре, положен конец, и все наши враги в страхе бегут", - отметил он.

По словам Трампа, высокий боевой дух американцев "помог нам побеждать тиранов, одолеть фашизм, разгромить коммунизм и противостоять терроризму".

"В День ветеранов наша страна подтверждает свое важнейшее обязательство: мы должны заботиться о тех, кто вынес на своих плечах тяжесть боевых действий", - добавил он.

День ветеранов - федеральный праздник в США, он отмечается ежегодно 11 ноября в день заключения перемирия в первой мировой войне в память о ветеранах всех видов вооруженных сил США.

Напомним, ранее демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с Зеленским. По данным СМИ, Трамп пытался надавить на власти Украины, с целью заполучить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, своего главного оппонента на предстоящих выборах президента.

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