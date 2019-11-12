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Помпео рассказал о роли твитов Трампа в мире

Комментариев: 1
США очень быстро получают реакцию мировых лидеров на записи президента страны Дональда Трампа в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о плюсах активного использования сервиса микроблогов Twitter американским лидером Дональдом Трампом.
 
Глава Госдепа отметил, что лидеры государств быстро реагируют на публикации американского президента в соцсети.
 
"Я должен сказать, что мировые лидеры читают их", – заявил Помпео.
 
Он также подчеркнул, что публикации Трампа стали мощным средством коммуникации.

Президент США очень часто использует Twitter для заявлений и оценок произошедших или запланированных событий.
 
Ранее сообщалось, что американский лидер в 2019 году стал чаще писать в Twitter. По словам Трампа, сообщения в Twitter – единственная форма защиты от нападок прессы.

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Теги: twitter, соцсети, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: ТАСС

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Комментариев (2)
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Міні_Ми    12.11.2019, 02:00
Оценка:  0
Міні_Ми
Так іноді читаю
Міні_Ми    12.11.2019, 02:49
Оценка:  0
Міні_Ми
Політика сумне заняття. Я майже не сумніваюся, що багато ЗМІ тримаються на плаву лише за рахунок того, що тролят аудиторію. Я припиняю читати тих, хто використовує такі методи залучення уваги. Поняття "фейк ньюз" має включати в себе і таку опцію, як умисне негативне мотивування аудиторії
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