Помпео рассказал о роли твитов Трампа в мире

США очень быстро получают реакцию мировых лидеров на записи президента страны Дональда Трампа в Twitter.



Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о плюсах активного использования сервиса микроблогов Twitter американским лидером Дональдом Трампом.



Глава Госдепа отметил, что лидеры государств быстро реагируют на публикации американского президента в соцсети.



"Я должен сказать, что мировые лидеры читают их", – заявил Помпео.



Он также подчеркнул, что публикации Трампа стали мощным средством коммуникации.



Президент США очень часто использует Twitter для заявлений и оценок произошедших или запланированных событий.



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