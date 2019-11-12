Помпео рассказал о роли твитов Трампа в мире
США очень быстро получают реакцию мировых лидеров на записи президента страны Дональда Трампа в Twitter.
Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о плюсах активного использования сервиса микроблогов Twitter американским лидером Дональдом Трампом.
Глава Госдепа отметил, что лидеры государств быстро реагируют на публикации американского президента в соцсети.
"Я должен сказать, что мировые лидеры читают их", – заявил Помпео.
Он также подчеркнул, что публикации Трампа стали мощным средством коммуникации.
Президент США очень часто использует Twitter для заявлений и оценок произошедших или запланированных событий.
Президент США очень часто использует Twitter для заявлений и оценок произошедших или запланированных событий.
Ранее сообщалось, что американский лидер в 2019 году стал чаще писать в Twitter. По словам Трампа, сообщения в Twitter – единственная форма защиты от нападок прессы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент