Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

95-летний Джимми Картер доставлен в больницу, чтобы пройти процедуру по снижению внутричерепного давления после падений.



Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 95 лет, доставлен в больницу с повышенным внутричерепным давлением, сообщают американские СМИ.



В медицинском учреждении при университете Эмори в штате Джорджия бывшему американскому лидеру оказывают всю необходимую помощь. В частности, будет проведена процедура по снижению давления.



Отмечается, что причиной недуга стали падения Картера.



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