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Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

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95-летний Джимми Картер доставлен в больницу, чтобы пройти процедуру по снижению внутричерепного давления после падений.
Экс-президент США Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер

Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 95 лет, доставлен в больницу с повышенным внутричерепным давлением, сообщают американские СМИ.
 
В медицинском учреждении при университете Эмори в штате Джорджия бывшему американскому лидеру оказывают всю необходимую помощь. В частности, будет проведена процедура по снижению давления. 
 
Отмечается, что причиной недуга стали падения Картера.
 
Напомним, в этом году Картер уже попадал в больницу с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра. Ранее у Картера был диагностирован рак мозга. Политик прошел успешное лечение.

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Теги: США, президент, Больница, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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