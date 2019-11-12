Трамп назвал сроки публикации разговора с Зеленским
Стенограмма первого разговора президентов США и Украины будет опубликована на текущей неделе.
Президент Дональд Трамп подтвердил в Twitter, что стенограмма его первого разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет опубликована на текущей неделе.
Американский лидер назвал этот разговор самым важным.
"Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я обнародую стенограмму первого разговора с президентом Украины", – написал Трамп.
Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
- Чего тебе надобно, старче?
- Хочу дожить до вступления в ЕС, - ответил хитрый дед и тем самым обезпечил себе безсмертие