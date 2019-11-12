Трамп назвал сроки публикации разговора с Зеленским

Стенограмма первого разговора президентов США и Украины будет опубликована на текущей неделе.



Президент Дональд Трамп подтвердил в Twitter, что стенограмма его первого разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским

Президент Дональд Трамп подтвердил в Twitter, что стенограмма его первого разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет опубликована на текущей неделе.

Американский лидер назвал этот разговор самым важным.



"Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я обнародую стенограмму первого разговора с президентом Украины", – написал Трамп.



Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена , сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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