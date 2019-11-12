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Трамп назвал сроки публикации разговора с Зеленским

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Стенограмма первого разговора президентов США и Украины будет опубликована на текущей неделе.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Офис президента

Президент Дональд Трамп подтвердил в Twitter, что стенограмма его первого разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет опубликована на текущей неделе.
 
Американский лидер назвал этот разговор самым важным.
 
"Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я обнародую стенограмму первого разговора с президентом Украины", – написал Трамп.
 
Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Теги: разговор, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ira0957    12.11.2019, 07:31
Оценка:  0
ira0957
Золотая рыбка:
- Чего тебе надобно, старче?
- Хочу дожить до вступления в ЕС, - ответил хитрый дед и тем самым обезпечил себе безсмертие
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