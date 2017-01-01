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Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

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В результате инцидента 51 ребенок получил ожоги. Полиции удалось разыскать преступника, им оказался 23-летний мужчина.
В Китае мужчина проник в детсад и облил малышей щелочью
В Китае мужчина проник в детсад и облил малышей щелочью
fs.mingpao.com

В китайском городе Кайюань (провинция Юньнань) мужчина проник на территорию детского сада и облил воспитанников едким веществом. Пострадал 51 ребенок.
 
Сотрудники полиции задержали злоумышленника спустя час. Им оказался 23-летний местный житель. 
 
По предварительным данным, родители мужчины развелись, когда он был маленький, что привело к психологическим проблемам. Сам задержанный заявил, что ненависть к обществу у него из-за неудач на работе и в личной жизни.
 
Подозреваемый купил раствор каустической соды в интернете, после чего отправился в детский сад. Чтобы попасть на территорию дошкольного учреждения, злоумышленнику пришлось срезать проволочные заграждения.

Напомним, ранее вооруженный ножом мужчина устроил резню на рынке в Китае. А в Японии неизвестный напал с ножом на посетителей парка. В результате ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе десять детей.

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Теги: дети, Китай, детский сад, нападение, кислота
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Источник: korrespondent.net

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