Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

В результате инцидента 51 ребенок получил ожоги. Полиции удалось разыскать преступника, им оказался 23-летний мужчина.

В Китае мужчина проник в детсад и облил малышей щелочью fs.mingpao.com



В китайском городе Кайюань (провинция Юньнань) мужчина проник на территорию детского сада и облил воспитанников едким веществом. Пострадал 51 ребенок.



Сотрудники полиции задержали злоумышленника спустя час. Им оказался 23-летний местный житель.



По предварительным данным, родители мужчины развелись, когда он был маленький, что привело к психологическим проблемам. Сам задержанный заявил, что ненависть к обществу у него из-за неудач на работе и в личной жизни.



Подозреваемый купил раствор каустической соды в интернете, после чего отправился в детский сад. Чтобы попасть на территорию дошкольного учреждения, злоумышленнику пришлось срезать проволочные заграждения.

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