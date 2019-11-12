Экс-президент Боливии Моралес улетел в Мексику

Эво Моралес подтвердил, что покидает Боливию, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес покинул страну и вылетел в Мексику, предоставившую ему политическое убежище. Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в Twitter во вторник, 12 ноября.

"Самолет мексиканских ВВС уже взлетел с Эво Моралесом на борту. Согласно действующим международным конвенциям, он находится под защитой Мексики. Ваша жизнь и целостность в безопасности", – написал Эбрард.

В свою очередь Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

"Сестры и братья, я направляюсь в Мексику благодаря правительству этого братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду в курсе. Скоро я вернусь с большей силой и энергией", – написал Моралес в Twitter.

Фото: Марсело Эбрард / Twitter

Ранее власти Мексики сообщили о предоставлении Моралесу политического убежища. Министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро удовлетворила соответствующее ходатайство Моралеса, сообщил Эбрард, указав на "угрозу жизни и физической неприкосновенности". Решение принято "из гуманитарных соображений". По словам мексиканского министра, Моралес устно и письменно обратился к властям в Мехико с прошением предоставить убежище.

Напомним, 10 ноября на фоне акций протеста и беспорядков Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти. Позже ушло в отставку высшее руководство Боливии.

Массовые акции в Боливии начались после президентских выборов, которые состоялись 20 октября. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве во время подсчета голосов, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

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