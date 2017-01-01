Баха Абу аль-Ата был напрямую ответственен за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных, заявили в армии обороны Израиля.

В секторе Газа два человека погибли, один из них командир палестинской группировки "Исламский джихад", в результате удара израильских военных по его дому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины во вторник, 12 ноября.

"Убиты палестинец и женщина, еще два человека пострадали при ударе Израиля по дому в восточной части эш-Шеджая на востоке сектора Газа", – говорится в заявлении минздрава.

Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию.

"Мы только что нанесли удар по командиру "Исламского джихада" в Газе, Бахе Абу аль-Ата. Аль-Ата был напрямую ответственен за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных. Его следующая атака была неизбежной", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Позже военные обнародовали фотографии дома, по которому наносился удар, заявив, что операция проводилась с "хирургической точностью".

Cмотрите фотогалерею: Израиль нанес удар по командиру группировки "Исламский джихад"

Напомним, в конце сентября израильские военные провели массовые задержания активистов Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) на Западном берегу. Было задержано 27 человек.

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