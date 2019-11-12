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В РФ оценили идею Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил "признательность" экс-президенту Казахстана.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева о встрече президентов Украины и России. Напомним, Назарбаев предложил провести личную встречу Зеленского и Путина. Президент Украины согласился на беседу “тет-а-тет“, пожелания передали президенту РФ. Об этом сообщают Россми.

По словам Пескова, Владимир Путин не против встречи с Владимиром Зеленским, однако сейчас все в РФ “сосредоточены на подготовке нормандского формата“.

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“Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч, и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам “нормандского формата“. Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске“, - подчеркнул Песков.

Президент Путин является сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло, но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности со стороны Киева – подытожил он

Ранее сообщалось о том, что Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в “нормандском формате“. Также стороны поднимали вопрос транзита российского газа через Украину.

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Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
BROKER666    12.11.2019, 12:45
Оценка:  +1
BROKER666
пясда с усами заговорила
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