Опасную посадку самолета на "лед" сняли на видео

Пилотам пришлось кружить над аэропортом из-за снежней бури, а затем садиться на обледеневшую полосу.

Самолет авиакомпании American Airlines уперся крылом в землю во время сложной посадки на обледеневшую полосу. Инцидент сняли на видео пассажиры самолета. Оно было опубликовано в Facebook-аккаунте телеведущей канала ABC 11 Андреа Блэнфорд.

Рейс выполнял перелет из Гринсборо в Северной Каролине, в Чикаго - Иллинойс. Из-за снежной бури пилотам пришлось некоторое время кружиться над аэропортом.

Когда самолет повторно зашел на посадку, он жестко приземлился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На кадрах из салона воздушного судна видно, как оно скользит по полосе, а затем упирается крылом в землю. В результате жесткой посадки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что появилось видео загоревшегося украинского самолета в Египте. Также Корреспондент писал о том, что пассажир снял жесткую посадку АН-24 в России.

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