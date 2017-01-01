Израиль начал бомбить объекты "Исламского джихада" в Газе

Арабо-израильский конфликт обострился из-за гибели командир "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

Авиация Израиля начала наносить удары по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля в Twitter во вторник, 12 ноября.

"Наши боевые самолеты начали наносить удары по объектам террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа", – говорится в заявлении.

Военные утверждают, что большинство террористов уничтожаются еще до того, как те запускают ракеты по территории Израиля.

Израильский 9 канал отмечает, что военные обстреливают только объекты "Исламского джихада". Сообщение о начале ударов ВВС поступило после нескольких прямых попаданий ракет по зданиям в Израиле, в частности по фабрике в Сдероте.

При этом на данный момент палестинское движение ХАМАС не принимает участие в новом витке напряженности в палестино-израильском конфликте. А израильская армия в свою очередь не ведет огонь по объектам ХАМАС.

Напомним, палестинцы и израильтяне уже несколько часов обмениваются ударами после того, как в результате бомбардировки в секторе Газа был убит командир "Исламского джихада" – 42-летний Баха Абу аль-Ата. Вместе ним погибла его супруга, еще пять человек, в том числе четверо их детей получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на брифинге заявил, что правительство и армия Израиля единогласно приняли решение о ликвидации главы "Исламского джихада".

"Этот человек был генератором терроризма и бомбой с часовым механизмом. Он автор сотен нападений, запуска сотен ракет по нам. Решение было принято единогласно кабинетом министров 10 дней назад", – сказал Нетаньяху.

Вскоре после гибели главы "Исламского джихада" палестинцы запустили не менее 50 ракет по территории Израиля. Но большая часть из ракет, которая представляла угрозу населенным пунктам, была перехвачена системой ПВО Железный купол.

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