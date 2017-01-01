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В Индии спящего мужчину заживо похоронили на стройке

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Тело нашли только спустя пару дней. Рядом с ним лежали бутылки из-под спиртных напитков. По одной из версий полиции, человека могли убить в другом месте, а потом спрятать на стройке.
Личность погибшего до сих пор не установлена
Личность погибшего до сих пор не установлена
aysor.am

В индийском городе Коимбатур, штат Тамилнад строители эстакады случайно завалили песком спящего человека, которого не заметили, пишет The New Indian Express.

Тело обнаружили только спустя пару дней, когда начали разравнивать почву и готовить ее для посадки растений.

Местные правоохранители отмечают, что на вид мужчине около 40 лет, однако его личность до сих пор не установлена.

Рядом с телом лежали пустые бутылки из-под алкоголя. По одной из версий, погибший был мертвецки пьян и спал, когда на него обрушились тонны грунта. По другой - он был убит в другом месте, а потом тело спрятали под эстакадой

Напомним, что на Волыни двое знакомых избили мужчину, а потом похоронили его заживо. Также сообщалось, что ученые выдвинули новую версию смерти Александра Македонского – он был погребен заживо.

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Теги: смерть, Индия, тело, стройка
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Источник: korrespondent.net

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