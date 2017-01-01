Центр Венеции ушел под воду из-за дождей

Вода покрыла знаменитую площадь Сан-Марко.

В Италии центр Венеции ушел под воду из-за затяжных дождей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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В результате обильных осадков подтоплены многие магазины и кафе, вода покрыла и знаменитую площадь Сан-Марко. В целях предосторожности во вторник, 12 ноября, не работают детские сады. Во многих гостиницах постояльцам предлагаются сапоги выше колена.

По данным метеорологов, вечером во вторник ожидается новый удар стихии, который, по прогнозам, в более всего затронет северо-восток Италии, а также Сицилию.

Наводнения в Венеции - нередкое явление, называемое “высокой водой“. Они происходят из-за дождей, а также из-за штормовых приливов.

Как сообщалось 20 июня, мэр Венеции хочет занести город в “черный список“ ЮНЕСКО.

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