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ЕС создаст собственную ПВО и ПРО с космическими компонентами

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В реализации проекта будут принимать участие пять стран - Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия.
В ЕС создадут защиту для отражения воздушных угроз последнего поколения
В ЕС создадут защиту для отражения воздушных угроз последнего поколения
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Евросоюз утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения воздушных угроз последнего поколения. Об этом говорится во вторник, 12 ноября, в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне министров обороны.

Проект системы TWISTER вошел в список из 13 новых военных проектов, принятых в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO).

"Проект системы Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ЕС создает новый оборонный и космический отдел. Генеральный директорат будет заниматься вопросами обороны, промышленности и космоса для помощи в финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил.

Напомним, что ранее США вышли из ядерного договора с Россией.

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Теги: ЕС, Евросоюз, оборона, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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