Экс-президенту США сделали операцию на мозге

Джимми Картер провели операцию по снижению внутричерепного давления. Операция прошла без осложнений.

Бывший президент США 95-летний Джимми Картер успешно перенес операцию по снижению внутричерепного давления. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на президентский Центр Картера.

Отмечается, что хирургическая операция прошла без осложнений.

Картер продолжит оставаться в больнице под наблюдением врачей рекомендуемое специалистами время.

Экс-президент был госпитализирован в штате Джорджия.

Джимми Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. В последние годы Картер прошел успешное лечение от рака мозга.

Напомним, сегодня сообщалось о госпитализации 95-летнего экс-президента Джимми Картера.

К слову, в этом году Картер уже попадал в больницу с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра. Ранее у Картера был диагностирован рак мозга. Политик прошел успешное лечение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet