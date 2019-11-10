ТЦ Dubai Mall в Арабских Эмиратах затопило из-за затяжных ливней в регионе. Вода потоками льется с потолка, один из выходов оказался заблокирован, но люди продолжают совершать покупки.

В Дубае затопило крупнейший ТЦ мира Mirror

В центре столицы Объединенных Арабских Эмиратов затопило ТРЦ Dubai Mall, который является крупнейшим торговым центром мира. Об этом сообщает издание Mirror во вторник, 12 ноября.

Причиной затопления стали затяжные ливни в регионе. Дождевая вода проломила крышу здания и потоком хлынула внутрь. Вследствие потопа один из выходов центра оказался заблокирован.

Чрезвычайная ситуация не напугала посетителей. Туристы продолжили совершать покупки в ТРЦ. Местные власти подтвердила информацию о том, что Dubai Mall пострадал "в результате природных катаклизмов".

Drive safe folks! pic.twitter.com/bnQKgvsDnv — Lovin Dubai (@lovindubai) November 10, 2019

"Мы работаем над тем, чтобы локализовать все протекания. Торговый центр, по-прежнему открыт для гостей", - говорят чиновники.

Торгово-развлекательный центр занимает территорию более 1,2 миллиона квадратных метров. Там расположен тематический парк под крышей, крупнейший в мире крытый "золотой рынок" с 220 магазинами, "остров моды" с магазинами элитных брендов, ледовый каток олимпийских размеров, а также один из крупнейших океанариумов.

Cмотрите фотогалерею: Крупнейший торговый центр мира затопило

Напомним, что ранее пенсионер умер от обезвоживания, заблудившись в ТЦ. Тело мужчины нашли спустя три недели из-за того, что полиция не осмотрела подсобные помещения и камеры видеонаблюдения.

Также сообщалось, что в США частично обрушился торговый центр. В штате Мэриленд произошла утечка газа и взрыв в здании торгового центра. Жертв и пострадавших нет.

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