Лукашенко выступил против Brexit и бюрократии в ЕС

Лукашенко подчеркнул, что является ярым сторонником единого Евросоюза без Brexit, так как ЕС "является одной из мировых геополитических опор".

"Если выдернуть эту опору из-под системы, я боюсь, что она может не удержаться, поэтому я выступаю за ваше единство", - заявил белорусский лидер.

Он также высказал мнение, что Евросоюз не должен быть так забюрократизирован, как сейчас. По словам Лукашенко, порой на принятие решения уходит очень много времени, а государства ЕС часто, не разбираясь, следуют за мнением одной или нескольких стран.

"Без разбора поднимаете руки. Нельзя. Надо вникать в ситуацию. Не так просто вокруг нас. Свидетельством тому является Украина. Если вы считаете, что это далеко, - заблуждаетесь. Это в нашем доме, и мы должны в нем поддерживать порядок", - указал президент Беларуси.