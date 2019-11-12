В Газе заявили о десяти жертвах ударов Израиля

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - отметила Вафаа Яги.

Ранее сообщалось о семи погибших и 45 пострадавших.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы, который продолжался с небольшими перерывами целый день вторника.

В ответ ВВС Израиля наносили удары по объектам "Исламского джихада".