США объяснили Турции, как должна быть решена проблема с С-400

США описали Турции предпочтительный вариант урегулирования ситуации с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Это является проблемой для США и Турции на протяжении нескольких лет. Это одна из серьезных проблем, которую президент (Дональд Трамп) пытается разрешить", - отметил американский чиновник.

Он подчеркнул, что от решения данного вопроса зависит участие Турции в программе поставок истребителей F-35.

По словам представителя администрации, Вашингтон дал понять Анкаре, "как эти проблемы должны быть решены и каковы желательные методы их решения".