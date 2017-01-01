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США объяснили Турции, как должна быть решена проблема с С-400

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Вашингтон информировал Анкару, как выглядит путь урегулирования ситуации вокруг C-400, настаивая на отказе от российских комплексов.
ЗРК C-400
ЗРК C-400
 
США описали Турции предпочтительный вариант урегулирования ситуации с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
 
"Это является проблемой для США и Турции на протяжении нескольких лет. Это одна из серьезных проблем, которую президент (Дональд Трамп) пытается разрешить", - отметил американский чиновник.
 
Он подчеркнул, что от решения данного вопроса зависит участие Турции в программе поставок истребителей F-35.
 
По словам представителя администрации, Вашингтон дал понять Анкаре, "как эти проблемы должны быть решены и каковы желательные методы их решения".
 

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Теги: США, Турция, Белый Дом, F-35, С-400
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Источник: РИА Новости

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