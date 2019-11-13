Беспорядки в Боливии: погибли семь человек

По информации прокуратуры, большинство инцидентов связаны со стрельбой. Власти обещают, что виновные будут наказаны.

Во время массовых беспорядков в Боливии погибли семь человек. Об этом в среду, 13 ноября, сообщило издание El Deber

По информации прокуратуры, два человека скончались в Ла-Пасе, еще двое - в Санта-Крусе и трое - в Кочабамбе. Большинство из них погибли в результате стрельбы.

Напомним, протесты в Боливии начались после выборов президента в октябре. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса, на улицах начались манифестации. Позднее на сторону протестующих стали переходить полицейские и армия.

Моралес объявил об отставке 10 ноября и через два дня покинул страну.

После его ухода беспорядки не прекратились, манифестанты продолжили громить государственные учреждения и нападать на чиновников. В результате столкновений пострадало около 400 человек.

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