Река в Южной Корее окрасилась кровью больных свиней

В воды реки Имджин попала кровь тысяч свиней, убитых из-за африканской чумы. Власти утверждают, что другим животным и людям ничего не угрожает.

Река Имджин у границы Южной Кореи окрасилась кровью десятков тысяч туш свиней, которые были уничтожены из-за африканской чумы (АЧС). Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает ВВС

Ранее южнокорейские власти уничтожили 47 тысяч животных, чтобы остановить распространение АЧС, однако не успели их захоронить.

Из-за проливных дождей в водоем попала кровь убитых животных.

Местные чиновники заверили, что кровь в реке не вызовет распространение чумы среди других животных, также она не опасна для людей. Приняты чрезвычайные меры для предотвращения дальнейшего загрязнения.

Первый случай АЧС был зафиксирован в соседней КНДР в мае. Южная Корея приложила огромные усилия, чтобы не допустить появление заболевания на своей территории.

Южнокорейским военным разрешили убивать любых свиней, замеченных при пересечении границы, однако, несмотря на меры предосторожности, 17 сентября первый случай АЧС был зафиксирован и в Южной Корее.

Вспышка эпидемии затронула большую часть Азии, включая Китай, Вьетнам и Филиппины. Только в Китае было убито около 1,2 миллиона свиней.

Ранее сообщалось, что в городе Калуш Ивано-Франковской области покраснела река

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