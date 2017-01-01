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На борту Saudi Arabian Airlines умер ребенок

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Самолет, следовавший в Вашингтон, экстренно приземлился в Канаде. Медики констатировали смерть двухлетнего малыша.
Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines
Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines
 
Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines совершил экстренную посадку в канадском городе Сент-Джонс ради оказания срочной медицинской помощи двухлетнему ребенку. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил телеканал CTV.
 
После приземления к лайнеру Boeing 777-300 прямо на взлетно-посадочную полосу прибыли кареты скорой помощи для госпитализации ребенка, но спасти его жизнь не удалось.
 
Причины случившегося установят судмедэксперты. 

Борт следовал из города Джидда в Вашингтон. После незапланированной посадки лайнер вылетел в столицу США.

В США экстренно сел самолет United Airlines

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Лондона в Филадельфию, совершил экстренную посадку в Дублине после того, как два члена экипажа потеряли сознание.

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Теги: Саудовская Аравия, смерть, самолет, Канада, ребенок, умер, экстренная посадка
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Источник: korrespondent.net

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