В CША зафиксированы рекордные морозы

Из-за резкого похолодания закрыты многие школы и предприятия. В аэропортах отменено более тысячи рейсов.

Холодные воздушные массы из Сибири привели к рекордным заморозкам и сильным снегопадам в восточной части США. Как сообщил во вторник, 12 ноября, телеканал CBS, температура в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, что побило рекорд 1986 года.

"Такие воздушные массы более характерны для середины января, нежели для середины ноября. Пожалуй, это самая низкая отметка термометра, которую мы достигали, и это может побить рекорд во всем регионе", – сказал метеоролог Национальной метеорологической службы Кевин Бирк.

Во многих городах температура воздуха достигла предельной для региона отметки. В Буффало и Детройте уровень осадков составляет примерно 25 см, в штатах Вермонт и Мэн наблюдаются аналогичные погодные условия.

Из-за резкого похолодания многие школы и предприятия были закрыты во вторник. На дорогах произошли многочисленные ДТП. В аэропортах отменено более 1 тыс. рейсов.

Напомним, в январе нынешнего года в США пришли аномальные морозы, в некоторых местах температура опускалась до минус 53 градусов по Цельсию. Холодный фронт протянулся от Дакоты до штата Мэн. Метеорологи объясняли редкое для этой местности погодное явление влиянием полярного вихря, который обычно движется вокруг Северного полюса.

В Крыму пересохли реки из-за засухи – гидролог

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet