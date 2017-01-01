Импичмент Трампа: в США стартуют публичные слушания

Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США переходит в формат прямого эфира.

С сегодняшнего дня расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний в прямом эфире. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Радио Свобода.

Первым, кто будет давать показания, станет Уильям Тейлор, временный поверенный в делах Украины. Его выступление начнется в 9 часов утра по местному времени (16:00 по Киеву).

А 15 ноября публично на слушаниях выступит бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, ранее Тейлор рассказал, что он "четко понимал", что американская финансовая помощь Киеву не будет оказана, если президент Украины не скажет публично, что он ведет расследование в отношении политических конкурентов президента Трампа.

Как известно, в США расследуют, требовал ли Трамп от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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