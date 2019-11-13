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В Польше заявили о 900 тысячах заробитчан из Украины

Комментариев: 2
В среднем рядовой работник из Украины работает в Польше около семи месяцев, утверждают в польском Нацбанке.
Украинские заробитчане трудятся в Польше
Украинские заробитчане трудятся в Польше
UBR.ua

В Польше работает более миллиона трудовых мигрантов, подавляющее большинство из которых составляют украинцы – почти 900 тысяч человек. Такие данные накануне озвучил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, сообщает RMF24.

"Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси", – сказал Котловский на пресс-конференции в Варшаве.

В польском Нацбанке подсчитали, что в среднем рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.

Также сообщается, что количество трудовых мигрантов в Польше было установлено на основании выданных рабочих виз, карт поляка, разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количества официально застрахованных иностранцев.

Напомним, в августе нынешнего года сообщалось, что в Польше легально работают 483 тысячи украинцев. При этом общее число зарегистрированных в Польше иностранных работников составляло 644 тысячи человек.

Ранее в Польше заявили, что не успевают легализировать трудовых мигрантов из-за большого наплыва.

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Теги: Украина, Польша, работа, украинцы, заробитчане, мигранты, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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farfalle    13.11.2019, 10:34
Оценка:  -2
farfalle
Сразу видно - нерабы! И страна процветает так, что из нее сбежать хочется. Спасибо Петьке!
thebestdraw    13.11.2019, 10:56
Оценка:  0
thebestdraw
твои русофашики тоже все бегут или в сша или в мск. Нерабы, сразу видно
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